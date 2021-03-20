В рамках суботньої програми 28-го туру іспанської Прімери Сельта у рідних стінах поступилась Реалу. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Реал у гонитві за вершиною Ла Ліги відстає від Барселони на два пункти, а розрив з Атлетіко складає шість залікових балів. Щоб не погіршити ситуацію, у матчі із Сельтою вони повинні були впевнено здобувати три очки, але суперник у нинішній формі явно не збирався здаватись без бою.

На 20-й хвилині Бензема у штрафному майданчику відкрився під передачу Крооса й з вбивчої відстані пробив у дальній кут – без шансів для голкіпера. Трохи згодом "вершкові" скористались помилкою захисника і перехопили м'яч біля воріт суперника – Карім майстерним ударом під ліву стійку записав до свого активу дубль. Вже під завісу тайму господарі вдало розіграли стандарт і відквитали один гол – відзначився Ноліто.

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У другому таймі гострота з'явилась аж після 80-ї хвилини. Спочатку Аспас виконував штрафний з небезпечної відстані й влучив у ліву стійку – мадридці занервували, хоч і здавалось, що Куртуа усе контролював. В компенсований час Бензема віддав ідеальну навісну у карний майданчик, де Асенсіо в дотик замкнув – 1:3. Впевнена перемога Реала.

Завдяки здобутим очкам підопічні Зідана піднялись на другу сходинку турнірної таблиці, випередивши Барселону на два пункти ("блаугранас" ще не зіграли свій матч 28-го туру). Сельта залишилась на 11-му місці першості.

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