Реал на гру з Сельтою, яка відбудеться в рамках 4-го туру Прімери і стане першою в сезоні на Сантьяго Бернабеу, запросить будівельників, мулярів, малярів, прибиральників та інших робочих повідомляє Marca.

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"Вершкові" проведуть домашній матч на своєму рідному стадіоні вперше з березня 2020 року. Напередодні вже був постелений новий газон. Попри відновлення матчів, роботи триватимуть до кінця 2022 року.

Нагадаємо, роботи на Сантьяго Бернабеу почалися у 2019 році. Бюджет будівництва оцінюється близько 500 млн євро. Раніше стадіон двічі реконструювався – у 1982 і 2001 роках. Ігри минулого сезону Реал проводив на стадіоні Альфредо Ді Стефано.

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