Реал на игру с Сельтой, которая состоится в рамках 4-го тура Примеры и станет первой в сезоне на Сантьяго Бернабеу, пригласит строителей, каменщиков, маляров, уборщиков и других рабочих сообщает Marca.

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"Сливочные" проведут домашний матч на своем родном стадионе впервые с марта 2020 года. Накануне уже был постелен новый газон. Несмотря на возобновление матчей, работы продлятся до конца 2022 года.

Напомним, работы на Сантьяго Бернабеу начались в 2019 году. Бюджет строительства оценивается около 500 млн евро. Ранее стадион дважды реконструировался – в 1982 и 2001 годах. Игры прошлого сезона Реал проводил на стадионе Альфредо Ди Стефано.

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