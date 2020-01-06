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Реал залишився без двох зірок на матчі за Суперкубок Іспанії

17:27 598 Читать на русском
Реал залишився без двох зірок на матчі за Суперкубок Іспанії
Бензема та Бейл / Marca

Реал має серйозні кадрові втрати напередодні матчів за Суперкубок Іспанії.

 

Реал готується до матчів за Суперкубок Іспанії без Гарета Бейла та Каріма Бензема, повідомляє Marca.

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Зазначається, що француз зазнав пошкодження напівмембраного м'язу лівої ноги, тоді як Бейл не буде доступний через інфекцію дихальних шляхів. Окрім того, в Мадриді залишаться травмовані Еден Азар та Марко Асенсіо.

До слова, Реал вилетів до Саудівської Аравії на матчі за Суперкубок Іспанії, де у півфіналі зустрінеться з Валенсією 8 січня. Додамо, що інші учасники турніру – Барселона та Атлетіко – зіграють 9 січня, обидві гри розпочнуть о 21:00.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Суперкубок Іспанії Валенсія - Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Карім Бензема Карім Бензема
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