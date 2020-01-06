Реал залишився без двох зірок на матчі за Суперкубок Іспанії

Реал має серйозні кадрові втрати напередодні матчів за Суперкубок Іспанії.

Реал готується до матчів за Суперкубок Іспанії без Гарета Бейла та Каріма Бензема, повідомляє Marca.

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Зазначається, що француз зазнав пошкодження напівмембраного м'язу лівої ноги, тоді як Бейл не буде доступний через інфекцію дихальних шляхів. Окрім того, в Мадриді залишаться травмовані Еден Азар та Марко Асенсіо.

До слова, Реал вилетів до Саудівської Аравії на матчі за Суперкубок Іспанії, де у півфіналі зустрінеться з Валенсією 8 січня. Додамо, що інші учасники турніру – Барселона та Атлетіко – зіграють 9 січня, обидві гри розпочнуть о 21:00.

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