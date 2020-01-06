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Реал остался без двух звезд на матчи за Суперкубок Испании

6 января 17:30 343 Читати українською
Реал остался без двух звезд на матчи за Суперкубок Испании
Бензема и Бейл / Marca

Реал имеет серьезные кадровые потери накануне матчей за Суперкубок Испании.

90+2’ Даниэль Парехо
 
Тони Кроос 16’
Иско 39’
Лука Модрич 66’
16’ Тони Кроос
39’ Иско
66’ Лука Модрич
90+2’ Даниэль Парехо

Реал готовится к матчам за Суперкубок Испании без Гарета Бейла и Карима Бензема, сообщает Marca.

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Отмечается, что француз получил повреждение полумембранной мышцы левой ноги, тогда как Бейл не будет доступен из-за инфекции дыхательных путей. Кроме того, в Мадриде останутся травмированые Эден Азар и Марко Асенсио.

К слову, Реал вылетел в Саудовскую Аравию на матче за Суперкубок Испании, где в полуфинале встретится с Валенсией 8 января. Добавим, что другие участники турнира – Барселона и Атлетико – сыграют 9 января, обе игры начнут в 21:00.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Карим Бензема Карим Бензема Гарет Бейл Гарет Бейл Суперкубок Испании Валенсия - Реал Мадрид
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