Евертон зацікавлений у підписанні Іско, на трансфері 29-річного іспанця наполягає наставник команди Рафаель Бенітес, повідомляє Mundo Deportivo.

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Тренерський штаб "ірисок" вважає півзахисника Реала достойною заміною для Хамеса Родрігеса, який поїхав на заробітки у Катар. Мадридці також зацікавлені у трансфері свого гравця, адже його контракт завершується влітку 2022-го, і іспанець не входить у подальші плани королівського клубу.

Transfermarkt оцінює Іско у 12 млн євро.

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