В лагере Реала не слишком рассчитывают на полузащитника Иско.

Эвертон заинтересован в подписании Иско, на трансфере 29-летнего испанца настаивает наставник команды Рафаэль Бенитес, сообщает Mundo Deportivo.

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Тренерский штаб "ирисок" считает полузащитника Реала достойной заменой для Хамеса Родригеса, который уехал на заработки в Катар. Мадридцы также заинтересованы в трансфере своего игрока, ведь его контракт заканчивается летом 2022-го, и испанец не входит в дальнейшие планы королевского клуба.

Transfermarkt оценивает Иско в 12 млн евро.

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