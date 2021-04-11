Реал на своєму офіційному сайті повідомив деталі пошкодження Лукаса Васкеса, який травмувався у вчорашньому Ель Класіко проти Барселони. У іспанця розтягнення задньої хрестоподібної зв'язки правого коліна.

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Таким чином, хавбек вже точно не зіграє у поточному сезоні та пропустить Євро-2020. Цікаво, що це може бути останній поєдинок Лукаса Васкеса у складі "вершкових", оскільки його контракт із клубом завершується 30 червня цього року, а сторони так і не домовились про продовження угоди.

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До слова, Васкес у поточному сезоні став основним правим захисником Реала через постійні травми Карвахаля. Лукас провів 34 матчі у складі мадридців, записавши до свого активу 2 голи та 8 асистів.

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