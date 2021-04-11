Реал на своем официальном сайте сообщил о деталях повреждения Лукаса Васкеса, который травмировался во вчерашнем Эль Класико против Барселоны. У испанца растяжение задней крестообразной связки правого колена.

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Таким образом, хавбек уже точно не сыграет в текущем сезоне и пропустит Евро-2020. Интересно, что это может быть последний поединок Васкеса в составе "сливочных", поскольку его контракт с клубом заканчивается 30 июня этого года, а стороны так и не договорились о продлении соглашения.

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К слову, Васкес в текущем сезоне стал игроком основы Реала из-за постоянных травм Карвахаля, провел 34 матча в составе мадридцев, записав в свой актив 2 гола и 8 ассистов.

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