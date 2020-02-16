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Зідан став жертвою підкату гравця Сельти – відео курйозного епізоду

16 лютого 23:33 412 Читать на русском
Зідан став жертвою підкату гравця Сельти – відео курйозного епізоду
Зінедін Зідан / Marca

Головний тренер Реала Зінедін Зідан постраждав під час поєдинку 24-го туру Ла Ліги проти Сельти.

52’ Тоні Кроос
64’ Серхіо Рамос
 
Федір Смолов 7’
Санті Міна 86’
7’ Федір Смолов
52’ Тоні Кроос
64’ Серхіо Рамос
86’ Санті Міна

В другому таймі матчу Реал – Сельта Зідан став головним героєм досить комічного епізоду.

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Гравець Сельти Айду пішов у підкат біля бокової лінії, але трохи не розрахував, що може когось зачепити поза межами поля. Дісталось наставнику мадридців Зінедіну Зідану, перед яким захисник одразу ж попросив вибачення.

Додамо, що Реал лідирує в чемпіонаті Іспанії, маючи 52 очки та випереджаючи Барселону за додатковими показниками.

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Відеоновини Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Реал Мадрид - Сельта Зінедін Зідан Зінедін Зідан Джозеф Айду Джозеф Айду
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