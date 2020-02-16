Зідан став жертвою підкату гравця Сельти – відео курйозного епізоду

Головний тренер Реала Зінедін Зідан постраждав під час поєдинку 24-го туру Ла Ліги проти Сельти.

В другому таймі матчу Реал – Сельта Зідан став головним героєм досить комічного епізоду.

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Гравець Сельти Айду пішов у підкат біля бокової лінії, але трохи не розрахував, що може когось зачепити поза межами поля. Дісталось наставнику мадридців Зінедіну Зідану, перед яким захисник одразу ж попросив вибачення.

Додамо, що Реал лідирує в чемпіонаті Іспанії, маючи 52 очки та випереджаючи Барселону за додатковими показниками.

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