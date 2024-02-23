Мадрид уже звернувся в Ла Лігу з проханням перенести його останній матч чемпіонату, який має відбутися 26 травня. Реал хоче зіграти з Бетісом на день раніше, повідомляє The Athletic.

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Річ у тому, що іспанський клуб, хоче мати на один день більше підготовки до концерту Тейлор Свіфт, який запланований на 30 травня. Зазвичай Ла Ліга радо йде назустріч в таких питаннях, але ускладнити ситуацію може турнірне становище. Графіки останніх турів стараються складати з урахуванням того, за які місця борються команди.

Варто зауважити, що влітку Тейлор Свіфт проведе європейський етап свого туру "Eras". Співачка, яку Time назвав людиною року 2023, виступить на багатьох футбольних стадіонах. Окрім Сантьягу Бернабеу, це будуть арени Ліона, Бенфіки, Ліверпуля, Аякса, Шальке, Гамбурга, а також національні стадіони в Англії, Уельсі, Ірландії та Швеції.

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