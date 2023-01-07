Карло Анчелотті на звітний матч обрав стартовий склад, не включивши у нього жодного іспанця. Таке з Реалом трапилося вперше за всю історію клубу. За 121 рік існування Мадрид провів 4435 офіційних матчів, і кожного разу в основі був щонайменше один громадянин Іспанії.

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Стартовий склад на історичний поєдинок Реала мав такий вигляд: Куртуа (Бельгія) – Мілітао (Бразилія), Рюдігер (Німеччина), Алаба (Австрія), Менді (Франція) – Чуамені (Франція), Кроос (Німеччина), Модріч (Хорватія), Вінісіус (Бразилія), Бензема (Франція), Вальверде (Уругвай)

Нагадаємо, до матчу з Вільяреалом "вершкові" підійшли у статусі лідера чемпіонату Іспанії. Після 15 зіграних турів у Реала була така ж кількість очок, як і у Барселони.