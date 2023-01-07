Відбулося жеребкування наступного раунду Копа дель Рей. Реал і Барселона дізналися, з ким зіграють.

В 1/8 фіналу Кубка Іспанії мадридський Реал зустрінеться з Вільяреалом. "Вершковим" дістався один з найгірших варіантів. Вільяреал зараз бореться за єврокубки, не так давно доходив до півфіналу Ліги чемпіонів і вигравав Лігу Європи.

Лунін відмовився переходити в Аякс – воротар Реала мав варіанти в Німеччині та АПЛ

Андрій Лунін може отримати новий шанс в основі Реала, адже Карло Анчелотті дає ігровий час українцю в матчах Копа дель Рей. На попередній стадії Мадрид пройшов скромний Касереньйо, а Лунін відстояв на нуль.

Барселона в 1/8 фіналу зіграє з Сеутою, а Атлетіко протистоятиме Леванте. Матчі відбудуться 17-19 січня, фаворити поїдуть в гості до аутсайдерів. Реал виграв лише два з 10 останніх виїзних матчів проти Вільяреала.

Результати жеребкування:

Реал пройшов до 1/8 фіналу Кубка, мінімально перегравши Касереньйо – Лунін провів третій "сухий" матч у клубному сезоні