Реал повідомив Навасу, що не розраховує на нього у сезоні 2019/20 – можливий шанс для Луніна

Мадридський Реал проінформував голкіпера Кейлора Наваса, що той може розпочати пошуки нового клубу.

Мадридський Реал не розраховує на Кейлора Наваса з наступного сезону, про що керівництво клубу особисто повідомило голкіперу, повідомляє Marca.

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Зінедін Зідан, який завжди ставав на бік костариканця, сказав йому, що не може нічого вдіяти, адже клуб вже прийняв таке рішення.

У разі такого сценарію свій шанс у "королівському клубі" може отримати Андрій Лунін, який провів хороший матч проти Еспаньйола, хоча його команда поступилась (0:2).