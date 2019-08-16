Реал визначився з третім голкіпером на сезон 2019/20

Мадридський Реал обрав третього голкіпера на наступний сезон.

Дієго Альтубе стане третім голкіпером Реала у сезоні 2019/20 після того, як Андрій Лунін відправився в оренду у Вальядолід, повідомляє Marca.

Лунін зможе взяти участь у матчах проти Реала

Раніше Зінедін Зідан та Флорентіно Перес бачили українця у ролі дублера Тібо Куртуа, але Кейлор Навас не захотів покидати Сантьяго Бернабеу, тому довелось шукати варіант з орендою.

У сезоні 2018/19 Лунін також на правах оренди виступав за Леганес, за який зіграв лише 6 поєдинків.

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