Реал определился с третьим голкипером на сезон 2019/20

Мадридский Реал выбрал третьего голкипера на следующий сезон.

Диего Альтубе станет третьим голкипером Реала в сезоне 2019/20 после того, как Андрей Лунин отправился в аренду в Вальядолид, сообщает Marca.

Лунин сможет принять участие в матчах против Реала

Ранее Зинедин Зидан и Флорентино Перес видели украинца в роли дублера Тибо Куртуа, но Кейлор Навас не захотел покидать Сантьяго Бернабеу, поэтому пришлось искать вариант с арендой.

В сезоне 2018/19 Лунин также на правах аренды выступал за Леганес, за который сыграл всего 6 матчей.

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