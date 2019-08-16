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Реал определился с третьим голкипером на сезон 2019/20

11:17 125 Читати українською
Реал определился с третьим голкипером на сезон 2019/20
Диего Альтубе / ФК Реал Мадрид

Мадридский Реал выбрал третьего голкипера на следующий сезон.

Диего Альтубе станет третьим голкипером Реала в сезоне 2019/20 после того, как Андрей Лунин отправился в аренду в Вальядолид, сообщает Marca.

Лунин сможет принять участие в матчах против Реала

Ранее Зинедин Зидан и Флорентино Перес видели украинца в роли дублера Тибо Куртуа, но Кейлор Навас не захотел покидать Сантьяго Бернабеу, поэтому пришлось искать вариант с арендой.

В сезоне 2018/19 Лунин также на правах аренды выступал за Леганес, за который сыграл всего 6 матчей.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин Андрей Лунин Трансферы Реал Мадрид Диего Альтубе Диего Альтубе
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