Лунін зможе взяти участь у матчах проти Реала

Стали відомі деталі між Реалом та Вальядолідом щодо орендної угоди Андрія Луніна.

Спортивний директор "біло-фіолетових" Мігель Анхель Гомес повідомив, що Лунін зможе зіграти проти "вершкових" в наступному сезоні. Також в угоді немає пунктів щодо кількості ігрового часу, який українець повинен провести на полі, повідомляє Marca.

Лунін – про перехід у Вальядолід: Зідан сам вирішує, хто залишається в Реалі

До слова, за місце в основному складі Вальядоліда 20-річний українець буде боротися з двома воротарями – 30-річним вихованцем Барселони Жорді Масіпом і 25-річним Хосе Антоніо Каро.

Нагадаємо, минулий сезон Андрій також провів у оренді. Однак тоді Реал не дозволив Леганесу використовувати голкіпера в очних поєдинках.

Байдужість, німецька лінь та епідемія травм, від якої виграє лише Лунін: чому Реал ризикує провалити наступний сезон