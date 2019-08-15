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Лунін зможе взяти участь у матчах проти Реала

12:05 29 Читать на русском
Лунін зможе взяти участь у матчах проти Реала
Андрій Лунін / фото: Вальядолід

Стали відомі деталі між Реалом та Вальядолідом щодо орендної угоди Андрія Луніна.

Спортивний директор "біло-фіолетових" Мігель Анхель Гомес повідомив, що Лунін зможе зіграти проти "вершкових" в наступному сезоні. Також в угоді немає пунктів щодо кількості ігрового часу, який українець повинен провести на полі, повідомляє Marca.

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До слова, за місце в основному складі Вальядоліда 20-річний українець буде боротися з двома воротарями – 30-річним вихованцем Барселони Жорді Масіпом і 25-річним Хосе Антоніо Каро.

Нагадаємо, минулий сезон Андрій також провів у оренді. Однак тоді Реал не дозволив Леганесу використовувати голкіпера в очних поєдинках.

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