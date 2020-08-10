Реал визначився з долею Одріосоли після завершення оренди в Баварії

Реал вирішив дати шанс іспанцю у наступному сезоні, повідомляє AS. Одріосола завершить поточну кампанію з Баварією, а потім приєднається до "вершкових".

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Взимку мюнхенці орендували гравця збірної Іспанії, однак справи правого захисника в Німеччині склалися не надто добре – всього 10 матчів і два асисти. Баварія заздалегідь попередила, що не буде викуповувати Одріосолу, тому Реалу довелося ухвалювати рішення щодо долі оборонця. Альваро повернеться на Сантьяго Бернабеу і матиме другу спробу нав'язати конкуренцію Дані Карвахалю.

Нагадаємо, два роки тому Реал заплатив Реал Сосьєдаду за Одріосолу 30 млн євро. Наразі Transfermarkt оцінює гравця у 16 млн, його контракт з "вершковими" чинний до літа 2024-го.

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