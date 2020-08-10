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Реал определился с судьбой Одриосолы после завершения аренды в Баварии

13:37 - Читати українською
Реал определился с судьбой Одриосолы после завершения аренды в Баварии
Альваро Одриосола / Getty Images

Реал и защитник Альваро Одриосола обсудили условия продолжения сотрудничества.

Реал решил дать шанс испанцу в следующем сезоне, сообщает AS. Одриосола завершит текущую кампанию с Баварией, а затем присоединится к "сливочным".

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Зимой мюнхенцы арендовали игрока сборной Испании, однако дела правого защитника в Германии сложились не слишком хорошо – всего 10 матчей и два ассиста. Бавария заранее предупредила, что не будет выкупать Одриосолу, поэтому Реалу пришлось принимать решение о судьбе защитника. Альваро вернется на Сантьяго Бернабеу и получит вторую попытку навязать конкуренцию Дани Карвахалю.

Напомним, два года назад Реал заплатил Реал Сосьедаду за Одриосолу 30 млн евро. Сейчас Transfermarkt оценивает игрока в 16 млн, его контракт со "сливочными" действует до лета 2024-го.

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Бавария Бавария Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Альваро Альваро Одриосола Трансферы Реал Мадрид
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