Керівництво "вершкових" стежить за футболістами, у яких закінчують контракти. У сферу інтересів Реала потрапив захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд, у якого угода спливає у 2025 році.

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Як повідомляє Relevo, контактів між мадридцями та мерсисайдцями з приводу можливого трансферу ще не було. Інтерес існує, але реальних дій, спрямованих на підписання Трента, клуб поки не робив. У Реалі цінують Трента за гнучкість – він може грати не тільки на правому фланзі захисту, а й у центрі оборони, і в центрі поля. До 2025 року Дані Карвахалю буде 33 роки, тому "вершкові" вважають, що настає ідеальний момент для підписання футболіста такого високого рівня на цю позицію.

Поки невідомо, які наміри футболіста. Ліверпуль хоче продовжити з ним контракт, з огляду на те, що він вихованець клубу й один із найважливіших гравців у складі.

Александер-Арнольд загалом відіграв за мерсисайдців у 302 матчах. В його активі 18 голів та 82 асисти. У складі Ліверпуля він здобував титул чемпіона Англії у сезоні 2019/20 та вигравав Лігу чемпіонів. Через травму він не виходив на поле з 10 лютого.

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