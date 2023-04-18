Мадридський клуб не залишив без уваги закиди з табору свого одвічного конкурента.

Напередодні президент каталонців дав прес-конференцію, де спробував пояснити, чому його клуб роками платив чиновникам із суддівського департаменту. Серед іншого Жоан Лапорта дозволив собі закид у бік Реала, назвавши Мадрид клубом, який історично був близьким до влади в країні та футбольної федерації.

Лапорта люто атакував Реал і відповів на дискваліфікацію в ЛЧ – основне з найбільш очікуваної прес-конференції у футболі

У столиці Іспанії таку заяву не залишили без уваги. Клубний телеканал підготував відео з красномовною назвою "Який клуб був клубом правлячого режиму?". Реал не вдавався до натяків чи звинувачень, а просто перелічив факти співпраці Барселони з режимом диктатора Франко.

►Барселона тричі вшановувала Франко, дарувала золото та діаманти, а 1965 році зробила його почесним сосьйо клубу.

►Стадіон Камп Ноу відкривав один із міністрів Франко – Хосе Соліс Руїс.

►Франсіско Франко тричі рятував Барселону від банкрутства.

►Каталонці 8 разів ставали чемпіонами та виграли 9 Кубків Генераліссімуса за правління Франко.

►Реал 15 років йшов до того, щоб виграти свій перший титул Ла Ліги при режимі Франко.

►Під час Громадянської війни було вбито гравців, директорів і сосьйос Реала.