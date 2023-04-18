Накануне президент каталонцев дал пресс-конференцию, где попытался объяснить, почему его клуб годами платил чиновникам из судейского департамента. Среди прочего Жоан Лапорт позволил себе упрек в сторону Реала, назвав Мадрид клубом, который исторически был близок к власти в стране и футбольной федерации.

Лапорта яростно атаковал Реал и ответил на дисквалификацию в ЛЧ – основное из наиболее ожидаемой пресс-конференции в футболе

В столице Испании такое заявление не оставили без внимания. Клубный телеканал подготовил видео с красноречивым названием "Какой клуб был клубом правящего режима?". Реал не прибегал к намекам или обвинениям, а просто перечислил факты сотрудничества Барселоны с режимом диктатора Франко.

►Барселона трижды чествовала Франко, дарила золото и бриллианты, а в 1965 году сделала его почетным сосьо клуба.

►Стадион Камп Ноу открывал один из министров Франко – Хосе Солис Руис.

►Франсиско Франко трижды спасал Барселону от банкротства.

►Каталонцы 8 раз становились чемпионами и выиграли 9 Кубков Генералиссимуса во время правления Франко.

►Реал 15 лет шел к тому, чтобы выиграть свой первый титул Ла Лиги при Франко.

►Во время Гражданской войны были убиты игроки, директора и сосьос Реала.