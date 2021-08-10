Кадис арендовал Чуста на год и не имеет права выкупа футболиста. Аренда направлена ​​на получение игрового времени для молодого центрбека, которого Зидан активно привлекал в первую команду.

Карло Анчелотти остался с тремя центрбеками: Алаба, Милитао и Начо. Ранее Реал не продлил контракт с Рамосом и продал Варана. Вальехо выставлен на трансфер, потому четвертым номером на позицию станет уроженец Каталонии – 20-летний Марио Хила.

Чуст в прошлом сезоне провел 3 матча за Реал, в частности провальный поединок в Кубке Испании против Алькояно рядом с Андреем Луниным.

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