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Реал зацікавлений в послугах де Брюйне

22:27 341 Читать на русском
Реал зацікавлений в послугах де Брюйне
Кевін де Брюйне та Олександр Зінченко / Фото FOX Sports

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне може продовжити кар'єру в королівському клубі.

Кевін де Брюйне потрапив у коло інтересів Реала, повідомляє видання Don Balon.

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За інформацією джерела, сам 28-річний бельгієць не проти такого розвитку подій, адже має певні непорозуміння з головним тренером Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою.

Авторитетний портал transfermarkt оцінює хавбека в 130 млн євро.

В поточному сезоні АПЛ де Брюйне провів 8 матчів, в яких відзначився двома голами та 8-ма асистами.

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