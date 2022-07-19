Такефусо Кубо готується до переходу в Реал, але є один нюанс.

Підписання японського нападника практично завершене, повідомляє офіційний сайт Реал Сосьєдада. Такефуса Кубо, права на якого належать мадридському Реалу, ввечері 18 липня прилетів у Сан-Себастьян і зустрівся з керівництвом баскського клубу.

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Вранці Кубо пройде медичне обстеження в поліклініці Гіпускоа. Після цього японець підпише контракт і буде офіційно представлений в якості нового гравця Реал Сосьєдада. Інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що "чурі-урдін" придбали лишень 50% прав на Такефуса, а орієнтовна вартість трансферу має скласти 6,5 мільйонів євро.

Кубо перейшов у Реал в 2019-му, але не зіграв жодного офіційного матчу за Мадрид. Минулий сезон він провів на правах оренди в Мальорці, перед тим виступав за Вільяреал і Хетафе.

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