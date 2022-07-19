Такефусо Кубо готовится к переходу в Реал, но есть один нюанс.

Подписание японского нападающего практически завершено, сообщает официальный сайт Реал Сосьедада. Такефуса Кубо, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, вечером 18 июля прилетел в Сан-Себастьян и встретился с руководством баскского клуба.

Реал Сосьедад оформил трансфер форварда, чей ассист не пустил молодежную сборную Украины на Евро

Утром Кубо пройдет медицинское обследование в поликлинике Гипускоа. После этого японец подпишет контракт и будет официально представлен в качестве нового игрока Сосьедада. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что "чури-урдин" приобретут всего 50% прав на Такефуса, а ориентировочная стоимость трансфера должна составить 6,5 миллиона евро.

Кубо перешел в Реал в 2019-м, но не сыграл ни одного официального матча за Мадрид. Прошлый сезон он провел на правах аренды в Мальорке, а прежде выступал за Вильяреал и Хетафе.

Реал завершил трансферную кампанию – Анчелотти оценил новичков и нашел оригинального дублера для Бензема