Ареола прокоментував свій трансфер в Реал – легендарний кумир, боротьба з Куртуа і протистояння з колишнім клубом

Французький голкіпер поділився враженнями від підписання контракту з мадридським грандом.

"Номер один має велике значення для цього клубу. Його носив Касільяс, який був одним з моїх ідолів, і саме через нього я захотів стати голкіпером. Тепер я матиму цю футболку. Це чудовий номер, і я зроблю все, щоб довести своє право носити його.

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Куртуа – шульга, я – правша. Перший контакт між нами був справді позитивним. Можливості будуть завжди, за рік оренди я спробую показати свій рівень.

Дивний збіг – Реал стартує в ЛЧ матчем проти мого колишнього клубу – ПСЖ. Але ми не говорили про це в роздягальні, я просто хочу вписатися в колектив якомога швидше", – наводить слова Ареола Marca.

Нагадаємо, французький новачок "вершкових" став заміною Кейлору Навасу, який відправився у зворотньому напрямку, підписавши контракт з ПСЖ.

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