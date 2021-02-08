Він уміє робити все. І він найкращий. Коли Неймар прибув до Парижа, він був на піку кар'єри. Це набагато більше, ніж кліше, які ви іноді чуєте про нього. Він не просто гравець, який влаштовує шоу при рахунку 5:0. Він вміє бути максимально ефективним і видовищним при 0:0. До того, як Ней отримав травму, його робота на полі була "серйозною". Не знаю, чи всі це усвідомлюють. Неймар усе розуміє відразу... У нього є інстинкт знаходити тебе у потрібний момент. Це також ознака великого гравця.

Мбаппе має зухвалі апетити щодо нового контракту з ПСЖ – зарплата на рівні Неймара і можливість "втечі" в Реал

Я завжди вважав, що великі гравці створені для спільної гри. Між нами відразу все стало зрозумілим. Наші думки були ясними з самого початку: Неймар перебуває у центрі проекту, а я тут, щоб допомогти йому. Тому що, коли я приїхав, я був просто зіркою, яка подавала надії, мені потрібно було підтвердити свій потенціал. В ієрархії я стою за ним і навіть був позаду Кавані у той час.

Перемога на ЧС-2018 нічого не змінила, тому що між нами завжди було багато поваги і чесності. Це основа наших відносин. Ней – справді саме той, кого я дуже ціную. Коли він повернувся з чемпіонату світу, мені найбільше було сумно за нього... Я намагався змусити його думати про щось інше.

Я вірю, що Неймар прислухається до мене. Особливо тому, що він знає, що я не говорю з ним, щоб навчити чогось. Мені немає чому його навчити... Спочатку ми мало розмовляли про футбол, більше про навколишнє середовище, вболівальників, суперників, лігу. Але це було складно, оскільки я не говорив ні англійською, ні іспанською. Кожного разу нам потрібен був хтось ще на роль перекладача. Через кілька місяців, коли я вивчив англійську, мені стало набагато простіше. І навіть іспанською зараз можемо поговорити.

Неймар справді хороший хлопець. Чесно. Дуже далеко від карикатур на зарозумілу дитину, яка не хоче дорослішати. Я не забуду, як він допомагав мені на початку... Коли тобі 18 і ти заходиш у таку роздягальню, як наша, ніколи не буває легко. У цих великих клубах ваш успіх на 60% залежить від футболу команди й на 40% від того, як ви приживетесь у роздягальні. Якщо топовий гравець допоможе вам знайти собі місце у такому середовищі, то, безумовно, це допоможе. Про таке не забуваєш. У цьому складі багато хороших хлопців, але це залишається непростим процесом.

Це правда, що спочатку ми, можливо, надмірно часто шукали один одного на полі. Але в цьому не було нічого навмисного. У нас не було предсезонки. Потрібно було оцінити один одного, дізнатися і розпізнати якості і переваги один одного, щоб створити цей зв'язок і поліпшити його. Ми робили це в матчах, але не дуже часто на тренуваннях. Однак ми не хочемо залишати за межами процесу інших. Ми також повинні подбати про це.

Якщо почнемо працювати окремо, робити все разом, інші можуть подумати: "Вони будуть тільки разом грати, немає сенсу бігти". По правді кажучи, вам потрібні всі гравці, а не тільки кінець ланцюжка, який перед очима трохи частіше. Тепер ми з Неєм трохи менше розмовляємо на полі, тому що ми краще знаємо один одного. Але ми спілкуємося, коли один з нас побачив слабкість або ваду в опоненті, або щоб повернутися до дії, яка просто пішла не так, як нам хотілося б.

Потенціал нашого дуету наразі становить від 70% до 80%. Ми вже щось зробили. Але я знаю, що ми можемо демонструвати більше. Розумію деякі розчарування. Я зазвичай уникаю подібних речей, але іноді озираючись назад, я кажу собі: "Це не так вже й погано".

Відверто кажучи, за останні 3,5 роки через травми ми не так часто грали разом, коли обоє перебували на піку форми. Ми також грали в декількох системах, в 4-3-3, 4-4-2 і 3-5-2, намагаючись кожного разу створювати різні речі. Томас Тухель завжди звертав увагу на нашу зіграність і хотів зберегти її. Він просив нас триматися ближче.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом

Коли мені є що сказати Неймару, я завжди віддаю перевагу зробити це особисто, а не на очах у всіх. В іншому випадку це швидко стане темою для розмов. Але з ним важливо не бути глядачем, не страждати під час гри. В іншому випадку ви швидко втратите моменти. Це вимагає особливої ​​уваги і концентрації. Поруч з таким футболістом завжди потрібно бути у стартовому положенні, готовим до роботи, тому що все може піти із приголомшливою швидкістю. Необхідно якомога частіше перебувати в русі. І те, що Ней дивиться на гравця перед собою, не означає, що він вас не бачив. Він знає, де ви перебуваєте, але іноді він хоче трохи повеселитися зі своїм суперником, перш ніж передати м'яч вам.

У потрібний час Неймар розставить пріоритети щодо ефективності і вимог до гри. За винятком, можливо, тих моментів, коли команда має велику перевагу в рахунку... У такі моменти завжди знаєш, що він захоче продемонструвати шоу. За рахунку 6:0, коли ви бачите, як він зупиняє м'яч біля кутового прапорця, немає сенсу туди йти. Він не віддасть тобі м'яч (сміється. – примітка).

Неймар і ПСЖ, без сумніву, зробили мене кращим гравцем. Тут я опанував новий вид футболу. У Монако ми були зосереджені на пресингу і контратаках. Трохи схоже на збірну Франції, з прямолінійною манерою гри. У ПСЖ я навчився грати проти 5-3-2, проти 5-4-1, проти 4-1-4-1 з глибокими блоками, які залишають вас з м'ячем і чекають перед своїми воротами. Неймар керує усім цим. І завдяки йому я зміг збагатити свої навички, тому що йому подобається покладатися на інших нападників, грати одним-двома дотиками. Також він просить вас урізноманітнити своє позиціювання та урізноманітнити гру. З ним це нескладно, тому що завжди в пріоритеті почуття гри.

Чи легко грати з Неймаром? Ні. Це добре, красиво, але непросто. Тому що він дуже вимогливий, а його стиль гри вимагає, щоб ви були добре озброєні психологічно, завжди напоготові. Купуючи такого великого гравця, як він, ви також купуєте рівень вимог, який позначається на всіх інших.

Я б хотів мати у своєму арсеналі його вміння переміщатися між лініями. Він дуже сильний на дистанції, а також уміє у невеликому просторі створити враження, що він один, хоча секундою раніше його там не було. Неймар дуже добре відчуває цей простір.

Андре Віллаш-Боаш: головний рок-н-рольник сезону, клоун чи здоровий у божевільні?