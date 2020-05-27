Реал таємно продовжив контракт з Каземіро – на бразильця зазіхав ПСЖ

Реал домовився про продовження співпраці з опорним півзахисником Каземіро.

Нова угода бразильця розрахована до 30 червня 2023 року, стверджує Marca.

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Офіційно документи були підписані ще кілька місяців тому, однак Реал вирішив не оголошувати про це публічно. Це зроблено для того, щоб уникнути непотрібного інтересу третіх сторін. Зокрема, ПСЖ влітку пропонував чималу суму за Каземіро, але Флорентіно Перес навіть не збирався розглядати продаж, готуючись продовжити контракт 28-річного бразильця на покращених умовах.

Каземіро перейшов із Сан-Паулу в Реал у 2013-му, також був сезон 2014/15 у оренді за Порту. Хавбек є одним з ключових гравців "вершкових" останніх сезонів, в його активі 229 офіційних матчів за клуб. Каземіро разом з Реалом здобув один титул чемпіона Іспанії, один Кубок країни та чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів.

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