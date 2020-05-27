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Зідан вирішив залучити до тренувань Реала зимового новачка за 30 мільйонів

06:30 147 Читать на русском
Зідан вирішив залучити до тренувань Реала зимового новачка за 30 мільйонів
Рейньєр Жезус / ФК Реал Мадрид

Півзахисник Рейньєр Жезус готуватиметься до відновлення сезону з першою командою мадридського Реала. Бразилець лише взимку перебрався до Іспанії та виступав за Кастілью.

Юний хавбек тренуватиметься із основою "вершкових", повідомляє AS.

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Керманич мадридців Зінедін Зідан нібито особисто зателефонував Рейньєру та сповістив про своє рішення. 18-річний бразилець у вівторок здав тест на коронавірус на тренувальній базі Реала. Якщо аналіз буде негативним, то Рейньєр зможе приєднатися до занять першої команди. Талант отримав свій шанс через дострокове завершення сезону в Сегунді B, де змагається дубль мадридців.

Нагадаємо, що Рейньєр Жезус став гравцем Реала в січні. Бразильський Фламенго отримав за нього 30 млн євро. В активі півзахисника 3 матчі за дубль "вершкових", у яких він забив 2 м'ячі та оформив 1 асист.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид Кастілья Реал Мадрид Кастілья Рейньєр Жезус Рейньєр Жезус
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