Реал тайно продлил контракт с Каземиро – на бразильца посягал ПСЖ

Реал договорился о продолжении сотрудничества с опорным полузащитником Каземиро.

Новое соглашение бразильца рассчитано до 30 июня 2023 года, утверждает Marca.

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Официально документы были подписаны еще несколько месяцев назад, однако Реал решил не объявлять об этом публично. Это сделано для того, чтобы избежать ненужного интереса третьих сторон. В частности, ПСЖ летом предлагал большую сумму за Каземиро, но Флорентино Перес даже не собирался рассматривать продажу, готовясь продлить контракт 28-летнего бразильца на улучшенных условиях.

Каземиро перешел из Сан-Паулу в Реал в 2013-м, также был сезон 2014/15 в аренде за Порту. Хавбек является одним из ключевых игроков "сливочных" последних сезонов, в его активе 229 официальных матчей за клуб. Каземиро вместе с Реалом завоевал один титул чемпиона Испании, один Кубок страны и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

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