Захисник лісабонського Спортінга Нуно Мендеш може опинитись у мадридському Реалі.

Реал розглядає юного португальця у якості довготривалої заміни ветерану команди Марсело.

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За інформацією Mundo Deportivo, за Мендешем стежить один із скаутів "вершкових" Жуні Чалафат, що може бути підтвердженням майбутнього трансферу.

До слова, 18-річний оборонець провів 13 матчів у складі Спортінга, записавши до свого активу гол та результативну передачу.

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