Гучний трансфер "червоних дияволів" відкладається на невизначений термін. Сторони не можуть узгодити деякі питання.

Перемовини щодо трансферу Рафаеля Варана продовжуються, але наразі яблуком розбрату між Реалом та Манчестер Юнайтед стали гроші, стверджує AS.

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"Вершкові" наполягають на сумі в 70 мільйонів євро – стільки править за гравця і Transfermarkt. "Червоних дияволів" такі цифри не влаштовують, вони пропонують 40 млн + 5 млн бонусів, мотивуючи це тим, що угода Рафаеля завершується через рік.

Хоч оборонець і узгодив деталі особистого контракту з МЮ, до переходу ще далеко. Перша офіційна пропозиція Юнайтед була відхилена, сторони продовжують вести діалог.

Нагадаємо, Рафаель Варан виступає за Реал з літа 2011 року, відтоді він провів за мадридців 360 поєдинків (17 голів та 7 асистів).

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