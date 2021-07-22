Громкий трансфер "красных дьяволов" откладывается на неопределенный срок. Стороны не могут согласовать некоторые вопросы.

Переговоры по трансферу Рафаэля Варана продолжаются, но пока яблоком раздора между Реалом и Манчестер Юнайтед стали деньги, утверждает AS.

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"Сливочные" настаивают на сумме в 70 миллионов евро – во столько оценивает игрока и Transfermarkt. "Красных дьяволов" такие цифры не устраивают, они предлагают 40 млн + 5 млн бонусов, мотивируя это тем, что соглашение Рафаэля завершается через год.

Хотя защитник и согласовал детали личного контракта с МЮ, до перехода еще далеко. Первое официальное предложение Юнайтед было отклонено, стороны продолжают вести диалог.

Напомним, Рафаэль Варан выступает за Реал с лета 2011 года, с тех пор он провел за мадридцев 360 матчей (17 голов и 7 ассистов).

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