Здається, переговори між двома європейськими грандами щодо трансферу Рафаеля Варана зрушили з місця.

Попереднього тижня був "застій" між Реалом та МЮ. Зараз все виглядає так, що переїзд француза в Англію є неминучим, повідомляє AS з посиланням на The Mirror.

Реал визначиться з майбутнім Варана вже наступного тижня – перемовини з Манчестер Юнайтед тривають

Останніми годинами сторони активізувались у перемовинах та досягли чималого прогресу. Все нібито завдяки хорошим відносинам між клубами. Також зазначається, що про трансфер Варана можуть оголосити вже протягом цього тижня.

Нагадаємо, Рафаель Варан виступає за Реал з літа 2011 року, відтоді він провів за мадридців 360 поєдинків (17 голів та 7 асистів).

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