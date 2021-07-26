Реал та Манчестер Юнайтед активізувались у перемовинах щодо Варана – трансфер не за горами
Здається, переговори між двома європейськими грандами щодо трансферу Рафаеля Варана зрушили з місця.
Попереднього тижня був "застій" між Реалом та МЮ. Зараз все виглядає так, що переїзд француза в Англію є неминучим, повідомляє AS з посиланням на The Mirror.
Реал визначиться з майбутнім Варана вже наступного тижня – перемовини з Манчестер Юнайтед тривають
Останніми годинами сторони активізувались у перемовинах та досягли чималого прогресу. Все нібито завдяки хорошим відносинам між клубами. Також зазначається, що про трансфер Варана можуть оголосити вже протягом цього тижня.
Нагадаємо, Рафаель Варан виступає за Реал з літа 2011 року, відтоді він провів за мадридців 360 поєдинків (17 голів та 7 асистів).
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