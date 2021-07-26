Кажется, переговоры между двумя европейскими грандами по поводу трансферу Рафаэля Варана сдвинулись с места.

На предыдущей неделе был "застой" между Реалом и МЮ. Сейчас все выглядит так, что переезд француза в Англию неизбежен, сообщает AS со ссылкой на The Mirror.

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Последние часы стороны активизировались в переговорах и достигли немалого прогресса. Все якобы благодаря хорошим отношениям между клубами. Также отмечается, что о трансфере Варана могут объявить уже в течение этой недели.

Напомним, Рафаэль Варан выступает за Реал с лета 2011 года, с тех пор он провел за мадридцев 360 матчей (17 голов и 7 ассистов).

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