Захисник Реала Рафаель Варан зберігає непогані шанси для переїзду на Туманний Альбіон.

Манчестер Юнайтед та Реал лише нещодавно розпочали офіційний етап перемовин щодо Рафаеля Варана, повідомляє журналіст Мохамед Бухафсі у Twitter.

Реал и Манчестер Юнайтед до сих пор не могут сойтись в цене за Варана, – AS

Очікується, що майбутнє 28-річного француза вирішиться остаточно вже наступного тижня. Чинний контракт оборонця з "вершковими" розрахований до літа 2022-го, Рафаель захищає кольори королівського клубу з 2011 року.

У минулому сезоні Ла Ліги Варан провів 31 поєдинок, в яких відзначився двома голами.

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