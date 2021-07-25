Реал визначиться з майбутнім Варана вже наступного тижня – перемовини з Манчестер Юнайтед тривають
18:40 - Читать на русском
Захисник Реала Рафаель Варан зберігає непогані шанси для переїзду на Туманний Альбіон.
Манчестер Юнайтед та Реал лише нещодавно розпочали офіційний етап перемовин щодо Рафаеля Варана, повідомляє журналіст Мохамед Бухафсі у Twitter.
Реал и Манчестер Юнайтед до сих пор не могут сойтись в цене за Варана, – AS
Очікується, що майбутнє 28-річного француза вирішиться остаточно вже наступного тижня. Чинний контракт оборонця з "вершковими" розрахований до літа 2022-го, Рафаель захищає кольори королівського клубу з 2011 року.
У минулому сезоні Ла Ліги Варан провів 31 поєдинок, в яких відзначився двома голами.
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