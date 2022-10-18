Реал та Кроос відреагували на абсурдне третє місце у голосуванні за найкращу команду сезону
10:15 - Читать на русском
Номінація "Команда сезону" багатьох неабияк здивувала на церемонії "Золотого м'яча-2022".
Реал виграв чемпіонат та Лігу чемпіонів, але цього вистачило лише для третього місця. Журі віддали перемогу Ман Сіті (лише АПЛ), а Ліверпуль з двома внутрішніми Кубками посів другу сходинку.
Прес-служба Реала відреагувала коротко:
Хавбек мадридців Тоні Кроос використав улюблену іронію, написавши: "Третя команда у сезоні 2021/22 – ти задоволений, Реале?"
У новому сезоні команда Анчелотті продовжує демонструвати хороші результати – перше місце Прімери та вже гарантований плей-офф ЛЧ.
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