Реал виграв чемпіонат та Лігу чемпіонів, але цього вистачило лише для третього місця. Журі віддали перемогу Ман Сіті (лише АПЛ), а Ліверпуль з двома внутрішніми Кубками посів другу сходинку.

Прес-служба Реала відреагувала коротко:

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 17, 2022

Хавбек мадридців Тоні Кроос використав улюблену іронію, написавши: "Третя команда у сезоні 2021/22 – ти задоволений, Реале?"

3rd best team in 2021/22 - happy @realmadrid? — Toni Kroos (@ToniKroos) October 17, 2022

У новому сезоні команда Анчелотті продовжує демонструвати хороші результати – перше місце Прімери та вже гарантований плей-офф ЛЧ.

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