Реал и Кроос отреагировали на абсурдное третье место в голосовании за лучшую команду сезона
10:15 - Читати українською
Номинация "Команда сезона" многих изрядно удивила на церемонии "Золотого мяча-2022".
Реал выиграл чемпионат и Лигу чемпионов, но этого хватило только для третьего места. Жюри отдали победу Ман Сити (лишь АПЛ), а Ливерпуль с двумя внутренними Кубками занял второе место.
Пресс-служба Реала отреагировала коротко:
Хавбек мадридцев Тони Кроос использовал любимую иронию, написав: "Третья команда в сезоне 2021/22 – ты доволен, Реал?"
В новом сезоне команда Анчелотти продолжает демонстрировать хорошие результаты – первое место Примеры и уже гарантированный плей-офф ЛЧ.
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