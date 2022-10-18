Реал выиграл чемпионат и Лигу чемпионов, но этого хватило только для третьего места. Жюри отдали победу Ман Сити (лишь АПЛ), а Ливерпуль с двумя внутренними Кубками занял второе место.

Пресс-служба Реала отреагировала коротко:

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 17, 2022

Хавбек мадридцев Тони Кроос использовал любимую иронию, написав: "Третья команда в сезоне 2021/22 – ты доволен, Реал?"

3rd best team in 2021/22 - happy @realmadrid? — Toni Kroos (@ToniKroos) October 17, 2022

В новом сезоне команда Анчелотти продолжает демонстрировать хорошие результаты – первое место Примеры и уже гарантированный плей-офф ЛЧ.

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