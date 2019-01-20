toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ХАДДЕРСФІЛД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Реал сподівається збити ціну Азара – трансфер може відбутися влітку

15:06 379 Читать на русском
Реал сподівається збити ціну Азара – трансфер може відбутися влітку
Еден Азар / Reuters

Мадридський Реал продовжує зберігати інтерес до лідера лондонського Челсі Едена Азара.

"Вершкові" продовжують готувати перебудову складу в літнє трансферне вікно, а бельгійцю у ній відведена провідна роль. Про це повідомляє Marca.

Арсенал здолав Челсі та загострив боротьбу за топ-4 – ефективні "каноніри", провал "синіх" в атаці та смерть "Сарріболу"

За інформацією видання, Реал сподівається, що Челсі зменшить фінансові вимоги щодо трансферу Азара влітку. Мадридці хочуть заплатити за атакувального хавбека менше 100 млн євро, оскільки його контракт із "синіми" завершує дію влітку 2020 року.

У нинішньому сезоні Еден Азар провів 22 матчі в АПЛ, у яких забив 10 м'ячів і віддав 10 результативних передач.

Мбаппе за чверть мільярда, Мессі позаду Дибали, Роналду в другому десятку – топ-100 найдорожчих у світі за версією CIES

Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Реал Мадрид Трансфери Челсі Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ракицький вирушив на збір із Шахтарем
    Україна — 11:10753 Ракицький вирушив на збір із Шахтарем
41
хв
Шальке
19:00
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук