Реал сподівається збити ціну Азара – трансфер може відбутися влітку

Мадридський Реал продовжує зберігати інтерес до лідера лондонського Челсі Едена Азара.

"Вершкові" продовжують готувати перебудову складу в літнє трансферне вікно, а бельгійцю у ній відведена провідна роль. Про це повідомляє Marca.

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За інформацією видання, Реал сподівається, що Челсі зменшить фінансові вимоги щодо трансферу Азара влітку. Мадридці хочуть заплатити за атакувального хавбека менше 100 млн євро, оскільки його контракт із "синіми" завершує дію влітку 2020 року.

У нинішньому сезоні Еден Азар провів 22 матчі в АПЛ, у яких забив 10 м'ячів і віддав 10 результативних передач.

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