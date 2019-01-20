Реал надеется сбить цену Азара – трансфер может состояться летом

Мадридский Реал продолжает сохранять интерес к лидеру лондонского Челси Эдену Азару.

"Сливочные" продолжают готовить перестройку состава в летнее трансферное окно, а бельгийцу в ней отведена ведущая роль. Об этом сообщает Marca.

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По информации издания, Реал надеется, что Челси уменьшит финансовые требования по трансферу Азара летом. Мадридцы хотят заплатить за атакующего хавбека меньше 100 млн евро, поскольку его контракт с "синими" завершает действие летом 2020 года.

В нынешнем сезоне Эден Азар провел 22 матча в АПЛ, в которых забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач.

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