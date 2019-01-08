Мбаппе за чверть мільярда, Мессі позаду Дибали, Роналду в другому десятку – топ-100 найдорожчих у світі за версією CIES

Міжнародна футбольна обсерваторія CIES оприлюднила перший у 2019 році рейтинг найдорожчих гравців планети. Лідер незмінний – нападник французького Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе.

Перший у новому році щотижневий рейтинг трансферної вартості провідних гравців світу опублікував офіційний сайт CIES.

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Перше місце в класифікації зберіг юний форвард ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе. Його експерти Міжнародної футбольної обсерваторії оцінили в 218,5 млн євро. Ще одним футболістом, вартість якого перевищила дві сотні мільйонів у євровалюті став нападник Тоттенхема та англійської національної команди Харрі Кейн – 200,3 млн. Замкнув трійку лідерів ще один атакувальний гравець паризького гранда бразилець Неймар. Його ціна – 197,1 млн євро.

Відзначимо, що вартість відразу 27-ми гравців перетнула позначку в 100 млн євро. Серед них: 16 зірок грають в англійській Прем'єр-лізі, 5 – в іспанській Ла Лізі, 3 – в італійській Серії А, 2 – у французькій Лізі 1 та лише один – у німецькій Бундеслізі. Найбільше представництво серед гравців із цінником 100 млн євро та більше має Бразилія (6). Далі йдуть Англія і Франція (по 5), Аргентина, Португалія, Бельгія (по 2), Єгипет, Німеччина, Сенегал, Уругвай та Італія (по одному).

"Інопланетні" Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду, які за останні 11 років на двох здобули 10 "Золотих м'ячів", опинилися в рейтингу не на чільних ролях. Лідер іспанської Барселони – сьомий (171,2 млн євро), а португалець, який влітку змінив Мадрид на Турин – лише 19-й. Роналду, за версією CIES, коштує 127,2 млн.

Топ-20 найдорожчих гравців планети:

Жоден гравець із українським паспортом або ж представник УПЛ до переліку не потрапив. Увесь рейтинг сотні найдорожчих футболістів світу доступний за посиланням.

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