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Тео Ернандес заявив про бажання повернутись в Реал

6 лютого 23:38 187 Читать на русском
Тео Ернандес заявив про бажання повернутись в Реал
Тео Ернандес / Фото ФК Реал

Захисник Реал Сосьєдада Тео Ернандес готується провести наступний сезон у футболці мадридського Реала.

Тео Ернандес виступає за Реал Сосьєдад на правах оренди, угода розрахована до кінця поточного сезону. Контракт 21-річного француза належить мадридському Реалу.

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"Я перебуваю в дійсно великому клубі і дуже добре розуміюсь зі своїми партнерами по команді.

Я не хвилююся про те, що Регілон зараз працює з основою Реала, так як я думаю про сьогодення, і я щасливий в Реал Сосьєдаді.

У наступному сезоні я готовий повернутись в Реал і віддати все", – цитує Ернандеса видання AS.

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