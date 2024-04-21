В рамках программы дня 32-го тура Ла Лиги 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Ла Лига, 32-й тур

Хетафе – Реал Сосьедад – 1:1

Голы: Оскар, 29 – Барренечеа, 15

Альмерия – Вильяреал – 1:2

Голы: Лосано, 30 – Акомач, 25, Сьорлот, 90+3

Удаление: Рамазани, 87 (Альмерия, вторая желтая карточка)

Алавес – Атлетико – 2:0

Голы: Бенавидес 15, Риоха, 90+2

Баски хотели закрепиться на 6-й позиции, которая гарантирует участие в Лиге Европы. Перед визитом в гости к Хетафе команда Иманола неожиданно споткнулась с Альмерией (2:2), выдав перед тем серию из трех побед подряд. Вернуться на победный путь было нелегко, ведь Сосьедад потерял двух лидеров из-за дисквалификации – Субименди и Субельдию. Впрочем, у Хетафе было еще больше кадровых проблем. Бордалас едва наскреб заявку из 16 игроков, привлекая молодежь из филиала. "Синих" подкосила эпидемия травм.

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Гости больше контролировали мяч и сумели провести быстрый гол. Барренечеа на дальней штанге замкнул передачу от Беккера с правого фланга. Хетафе отыгрался еще до перерыва. Голкипер сборной Испании Алекс Ремиро после двух крутых сейвов пропустил от Латасы. Но 23-летнему форварду не суждено было стать автором гола. Ведь за мгновение до этого сфера уже пересекла линию ворот после удара Оскара. Это подтверждают стопкадры VAR.

Почти сразу после перерыва Сосьедад едва не пропустил еще один гол-призрак. Ле Норман выносил мяч с линии пустых ворот. На сей раз VAR спас басков.

Гости владели инициативой, пропуская одновременно острые контратаки на собственные ворота. В конце концов матч завершился ничьей (1:1), которая дарит шанс ближайшим преследователям басков. Бетис находится на расстоянии трех очков, Валенсия – четырех. Хетафе поднялся на девятую строчку, обойдя Вильяреал.

Альмерия на своем поле едва не отобрала очки у Вильяреала. Худшая команда Ла Лиги пропустила в середине тайма, но уже через 5 минут сумела отыграться. Во второй половине встречи хозяева владели инициативой и в воздухе даже запахло сенсацией, но ...

На последних минутах Рамазани умудрился заработать два "горчичника" и оставил Альмерию в меньшинстве. А уже в добавленное время Сьорлот точным ударом вырвал победу в, казалось бы, ничейном поединке. Вильяреал набрал 42 очка и продолжает находиться в когорте претендентов на еврокубки. Альмерия безнадежно последняя.

Аперитивом к вечернему Эль-Класико стал поединок в Витория-Гастейсе, где Алавес принимал Атлетико. Мадридцы провели вдвое больше ударов, но в целом выглядели невыразительно – команда не наиграла хотя бы на один ожидаемый гол. Что наиболее важно, они пропустили с первого же выстрела по собственным воротам (Бенавидес бахнул из-за пределов штрафной под дальнюю штангу).

Отыграться "матрасники" не смогли, а под конец встречи они еще и пропустили во второй раз. Честь добить столичный коллектив выпала Риохе – 2:0. Таким образом, Алавес оторвался от зоны вылета на 10 очков, а вот Атлетико не смог оторваться от преследователей в битве за ЛЧ. Подопечные Эль Чоло держатся четвертыми, однако Атлетик держится с пятым только с 3-очковым отставанием.

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