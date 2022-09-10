Мадридський клуб йде першим не лише у чемпіонаті Іспанії, а й престижних футбольних рейтингах.

Авторитетний журнал Forbes оновив рейтинг найдорожчих спортивних команд світу. У першу трійку увійшли три команди із НФЛ (американський футбол) – Даллас (8 мільярдів доларів), Нью-Інгленд Петріотс (6,4 млрд) та Лос-Анджелес Ремс (6,2 млрд).

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Найдорожчим футбольним клубом був названий Реал, який посів аж 13 сходинку загального спортивного рейтингу. Мадридців оцінили у 5,1 млрд, вони зуміли обійти Барселону, яка ще у травні була лідеркою. "Блаугранас" зараз коштують 5 млрд.

У списку 50 найкоштовніших команд ще опинились Манчестер Юнайтед (4,6 млрд, 19 загальне місце), Ліверпуль (4,45 млрд, 22-е), Баварія (4,28 млрд, 23-є), Манчестер Сіті, (4,25 млрд, 24-е), ПСЖ (3,2 млрд, 48-е) і Челсі (3,1 млрд, 50-е).

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