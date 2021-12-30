Чемпіонат Іспанії 2020/21, 16-й тур

Гранада – Валенсія – 2:1

Голи: Кенеді, 45+3, Моліна, 88 – Гамейро, 36

Вилучення: Дуарте, 76 – Хасон, 70, Гедеш, 73

Атлетіко – Хетафе – початок о 20:15

Сельта – Уеска – початок о 20:15

Гранада відкривала програму дня домашнім поєдинком проти Валенсії. Господарі почали зустріч активніше, забивши вже на 15-й хвилині зусиллями Кенеді, якому вдався класний постріл з-за меж штрафного – втім, гол скасували через сумнівний фол Фульк'є на початку атаки. Валенсія відповіла на 36-й хвилині контратакою з прострілом Черишева на дальню стійку та замиканням Гамейро – 0:1! Щоправда, у компенсований до першого тайму час Кевін з героя перетворився на антигероя, підрізавши удар Кенеді зі штрафного у власні ворота. 1:1!

Атлетіко, Севілья та Валенсія позмагаються за вінгера Мілана Кастільєхо

В другому таймі Гранада тиснула, однак "кажанів" витягувала блискуча гра Доменека. На 66-й хвилині не міг допомогти і голкіпер, але постріл Суареса з лівого кута воротарського влучив у стійку. Після цього в гру вступив арбітр: на 70-й хвилині за грубий фол він показав другу жовту Хасону, а на 73-й вилучення за розмови отримав Гедеш – Валенсія залишилась вдев'ятьох! Щоправда, на 76-й Дуарте грубо вдарив суперника в коліно й отримав пряму червону, злегка підрівнявши склади. Тепер команди грали 10 на 9.

Гранада продовжила тиснути на Валенсію, і, зрештою, добилася свого: на 88-й хвилині Соро виконав класну подачу з правого флангу, а Моліна замкнув її ударом головою в дальню дев'ятку – 2:1! Це був переможний гол.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ