Реал ризикує залишитися без ключового оборонця на матч проти ПСЖ
Захисник Реала Ферлан Менді найближчим часом не допоможе своїй команді на полі.
Француз знову залишився поза грою через проблеми зі здоров'ям. У Ферлана Менді ушкодження м'язів стегна, повідомляє Marca.
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За інформацією джерела, 26-річний француз пропустить гру з Атлетіком у Кубку Іспанії (3 лютого) і матчі проти Гранади (6 лютого) та Вільяреала (12 лютого) у Ла Лізі. Також під питанням його участь у грі проти ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що відбудеться 15 лютого.
У нинішньому сезоні Ферлан Менді – ключовий елемент в обороні Реала. Марсело, коли Карло Анчелотті довіряв йому місце в стартовому складі, вже не демонстрував належного рівня гри. Француз у поточній кампанії провів 21 матч (1 гол, 2 асисти).
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