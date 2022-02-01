Француз знову залишився поза грою через проблеми зі здоров'ям. У Ферлана Менді ушкодження м'язів стегна, повідомляє Marca.

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За інформацією джерела, 26-річний француз пропустить гру з Атлетіком у Кубку Іспанії (3 лютого) і матчі проти Гранади (6 лютого) та Вільяреала (12 лютого) у Ла Лізі. Також під питанням його участь у грі проти ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що відбудеться 15 лютого.

У нинішньому сезоні Ферлан Менді – ключовий елемент в обороні Реала. Марсело, коли Карло Анчелотті довіряв йому місце в стартовому складі, вже не демонстрував належного рівня гри. Француз у поточній кампанії провів 21 матч (1 гол, 2 асисти).

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