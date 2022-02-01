Защитник Реала Ферлан Менди в ближайшее время не поможет своей команде на поле.

Француз снова остался вне игры из-за проблем со здоровьем. У Ферлана Менди повреждение мышц бедра, сообщает Marca.

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По информации источника, 26-летний француз пропустит игру с Атлетиком в Кубке Испании (3 февраля) и матчи против Гранады (6 февраля) и Вильярреала (12 февраля) в Ла Лиге. Также под вопросом его участие в игре против ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоится 15 февраля.

В нынешнем сезоне Ферлан Менди – ключевой элемент в обороне Реала. Марсело, когда Карло Анчелотти доверял ему место в стартовом составе, уже не демонстрировал должного уровня . Француз в текущей кампании провел 21 матч (1 гол, 2 ассиста).

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