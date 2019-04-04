Реал досяг усної згоди з Рабйо, – Canal+

Реал близький до здійснення першого трансферу в літнє міжсезоння. Склад "бланкос" повинен поповнити хавбек ПСЖ Адріен Рабйо.

Реал близький до підписання півзахисника ПСЖ Адріена Рабйо. Мадридці вже досягли усної домовленості з футболістом, контракт якого з паризьким клубом завершується 30 червня, повідомляє Canal+.

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Таким чином Рабйо дістанеться Реалу безкоштовно, позаяк перейде на правах вільного агента.

У підписанні 24-річного півзахисника, який давно не грає за основну команду ПСЖ через відмову продовжити контракт, зацікавлений особисто наставник Реала Зінедін Зідан. Французький тренер прагне оновити середню лінію команди, а Рабйо є оптимальною кандидатурою для мадридців.

Нагадаємо, раніше Рабйо активно цікавилась Барселона, проте клуб не зумів узгодити умови переходу француза.

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