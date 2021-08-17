Реал продовжить контракт з Вальверде
21:40 - Читать на русском
Півзахисник Реала Федеріко Вальверде залишиться у Мадриді.
Реал узгодив основні деталі продовження співпраці з Федеріко Вальверде, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.
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Офіційно про новий контракт 23-річного хавбека буде оголошено найближчим часом. У Мадриді вважають Федеріко одним з ключових гравців команди Карло Анчелотті.
Вальверде є вихованцем молодіжної команди королівського клубу. У минулому сезоні Ла Ліги півзахисник провів 24 матчі, в яких відзначився трьома голами та асистом.
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